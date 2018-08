Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rosaria Cannavò, vacanze agli sgoccioli Rosaria Cannavò, la digital business woman siciliana (spopola su instagram con gli hastag #sicilianascorpione #notonlywife), si gode gli ultimi giorni di vacanza in Grecia con il marito Andrea Berti in attesa di rientrare a Lugano e seguire il suo amato Catania a caccia del ritorno in Serie B".