Gloria Taglioli "rialza" il Bologna Quattro partite e un solo punto: il Bologna non sta passando un bel momento, ma Gloria Taglioli è sempre vicina alla sua squadra del cuore. La sexy tifosa, infatti, ha posato con la maglia rossoublù: basterà questo per far uscire la squadra di Inzaghi dalla crisi? Foto di Damiano Fiorentini



