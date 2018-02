Facebook

Giada Chen, passione Inter Ecco Giada Chen in tutta la sua bellezza. La modella asiatica, che ha posato per Vogue e altri fotografi di fama internazionale, tifa Inter. Una carriera ricca di soddisfazioni che l'ha vista modella anche per l'album di Emis Killa e nei singoli di Benji e Fede. Inoltre sta intraprendendo anche un percorso lavorativo nel settore mobiliare di alto lusso. >