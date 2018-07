Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Audrey Bouetté musa della Francia a Russia 2018 Audrey Bouetté è una modella e attrice francese grande appassionata di sport. Tifa Psg e ha una forte simpatia per il pilota Zarco, ma in questo periodo il suo cuore batte solo per i Bleus impegnati in Russia ai Mondiali 2018.