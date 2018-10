Facebook

Virtus Entella, Cassano si allena: "Sono nato pronto" Antonio Cassano si è presentato poco dopo le 14 al centro sportivo della Virtus Entella per sostenere il primo allenamento agli ordini di Roberto Boscaglia (presente anche il presidente Gozzi): una sorta di provino visto che non ha ancora firmato un contratto con il club ligure che domani scoprirà se potrà giocare in serie B o rimanere in C. >