Tragedia di Superga, l'omaggio al Grande Torino "Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non e' morto: e' soltanto in trasferta". Nell'anniversario della tragedia di Superga il Torino utilizza le parole di Indro Montanelli per rendere omaggio a Valentino Mazzola e compagni. Come ogni anno, i giocatori del Torino sono saliti al Colle per l'omaggio agli Invincibili. Alle 17 la Messa in suffragio dei caduti officiata da don Riccardo Robella. Al termine tutti si sono spostati sul retro della basilica, davanti alla lapide con i nomi dei 31 caduti che come da tradizione saranno letti dal capitano granata, Andrea Belotti. La basilica è stata raggiunta da migliaia di tifosi. Chi non è riuscito a salire al Colle, ha potuto onorare la memoria del Grande Torino nello cortile dello stadio Filadelfia. Per l'occasione tinta di granata anche la Mole Antonelliana. >