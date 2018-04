Facebook

Torino, Mazzarri si presenta Contro il Bologna inizierà l'avventura da allenatore di Torino di Walter Mazzarri: "Torno in Italia con grande entusiasmo, penso che quello granata sia l'ambiente ideale per me - ha commentato il nuovo tecnico in conferenza -. Non parlo di mercato, ma le mie squadre hanno sempre avuto la mia firma. Studierò i ragazzi e cucirò un modulo adatto". Si parte col Bologna: "Mi piace lavorare, non fare proclami. Nessuna rivoluzione in due giorni". >