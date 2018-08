Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Torino-Chapecoense, la partita della memoria Una partita speciale, quella tra Torino e Chapecoense, in un'amichevole della memoria. Le due società, legate indissolubilmente dalle tragedie aeree, si sono affrontate a Torino. Hanno vinto i granata 2-0, aggiudicandosi la Sportpesa Cup. Del neo acquisto Meite (5' st) e di De Silvestri (38' st) le reti dei granata, che hanno messo minuti nelle gambe per l'inizio della stagione. Buona la risposta del pubblico, che ha partecipato numeroso sugli spalti per contribuire alla rinascita della squadra brasiliana dopo la tragedia aerea del novembre 2016. Il club granata, con la tragedia di Superga scolpita nella sua storia, ha infatti deciso di donare alla società sudamericana l'intero incasso della serata. I granata, che tra una settimana sfideranno in amichevole il Liverpool in Inghilterra, sono ancora imbattuti e non hanno mai subito reti. Per capire le vere ambizioni granata sarà pero' necessario attendere test più probanti di quelli sin qui proposti dal precampionato. >