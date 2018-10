Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie B, Zenga è il nuovo allenatore del Venezia Walter Zenga torna a sedersi su una panchina e diventa il nuovo allenatore del Venezia. Manca ancora l'ufficialità, ma l'ex tecnico del Crotone prenderà il posto di Stefano Vecchi, che paga un inizio di campionato molto più complicato del previsto dopo i Playoff disputati l'anno scorso con Inzaghi in panchina: soltanto 4 punti nelle prime sette giornate quelli raccolti dall'ex primavera dell'Inter. Il presidente Tacopina ne ha deciso l'esonero e ha deciso di puntare sull'Uomo Ragno, che alle spalle ha esperienze su tantissime panchine in Italia e all'estero, dalla Steaua Bucarest al Crotone passando per Stella Rossa, catania, Palermo, Al-Nassr e Sampdoria. >