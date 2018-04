Facebook

Serie B, il Pescara ferma il Palermo E' un risultato che scontenta tutti quello dell'anticipo della 13.a giornata di Serie B: all'Adriatico finisce 2-2 tra Pescara e Palermo. Apre le marcature Capone, preferito a Benali. Pareggio di Rispoli e sorpasso di un immarcabile Nestorovski. A riportare il punteggio in parità per la squadra di Zeman è Brugman a inizio ripresa. Sempre nel secondo tempo, gol annullato a Chochev per fuori gioco, ma c'era Coda a mantenerlo in gioco. >