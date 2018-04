Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie B, il Palermo rimonta la Pro Vercelli Continua l'imbattibilità del Palermo, che, al Barbera, nel posticipo della 6.a giornata di Serie B, batte in rimonta 2-1 la Pro Vercelli. Gli ospiti partono meglio e passano al 20' grazie a una rete di Bifulco. Il Palermo, però, risponde cinque minuti più tardi con Nestorovski, che riporta il punteggio in parità. Nel secondo tempo ci pensa ancora l'attaccante macedone (poi espulso) a segnare, facendo salire i rosanero al terzo posto in classifica. >