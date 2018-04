Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie B, Frosinone fermato dall'Avellino Nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie B, il Frosinone fallisce il sorpasso al Palermo in vetta alla classifica. Al Benito Stirpe, i ciociari pareggiano 1-1 contro l'Avellino, in vantaggio al 5’ con il rigore di Castaldo. Dopo i due legni colpiti da Brighenti e Dionisi, nella ripresa arriva il pareggio di testa di Ciofani. Un punto per i padroni di casa, che agganciano i rosanero in vetta a quota 25, con gli irpini che salgono a 19. >