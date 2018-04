Facebook

Serie B, Empoli-Novara 1-1: toscani promossi in Serie A, le foto della festa E' festa grande a Empoli, che con il pareggio (1-1) contro il Novara conquista la matematica promozione in Serie A con quattro giornate d'anticipo. La squadra di Aurelio Andreazzoli passa in vantaggio al 36' con Caputo e viene raggiunta al 49' del primo tempo da Puscas. Per i toscani, che tornano nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio, si tratta della sesta promozione della loro storia. >