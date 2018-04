Facebook

Serie B, 20.ma giornata: notte d'emozioni, le foto Nel gruppo di testa della Serie B vince solo il Frosinone, che batte l'Entella con un pirotecnico 4-3. Il Palermo fa una delle migliori prestazioni della stagione, ma non riesce ad andare oltre l'1-1 in casa del Cesena. Alle spalle dei rosanero però non ne approfittano Bari e Parma che chiudono lo scontro diretto sullo 0-0. Empoli costretto sull'1-1 in casa dal Brescia. Stesso punteggio tra l'Ascoli di Cosmi e il Pescara di Zeman. Ternana-Pro Vercelli finisce 4-3, lo Spezia supera 1-0 l'Avellino, il Foggia passa 3-0 a Salerno, Novara e Perugia pareggiano 1-1, il Carpi sbanca (0-1) Cittadella. >