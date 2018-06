Facebook

Festa Frosinone: i Canarini tornano in Serie A Il Frosinone torna in Serie A dopo due stagioni in cadetteria: i ciociari vincono i playoff e ottengono il pass per la massima serie. Decisivo il successo con il Palermo nella finale di ritorno giocata in casa, dove la squadra di Longo ribalta la sconfitta del match d’andata vincendo 2-0 grazie all'eurogol di Maiello al 52’ e con Ciano al 96’. Alla fine invasione di campo del pubblico dello Stirpe in delirio. >