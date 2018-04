Facebook

Serie A, Verona-Torino 2-1: la doppietta di Valoti infiamma la lotta salvezza Al Bentegodi il Verona batte 2-1 il Torino e ottiene un successo vitale in chiave salvezza. L'eroe di giornata è Valoti, autore di una doppietta: il centrocampista sblocca il match di testa al 12' e lo decide al 77' ribattendo in rete una respinta di Sirigu su Petkovic. In mezzo il momentaneo pareggio granata con Niang (49') in contropiede. Pecchia sale a 19 punti, a -2 dal quart'ultimo posto del Crotone. >