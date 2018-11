Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Udinese-Milan 0-1: le foto del match Nel posticipo dell'11.ma giornata di campionato, il Milan passa a Udine (0-1) grazie a un gol di Romagnoli all'ultimo respiro. Alla Dacia Arena finisce 1-0 per la squadra di Gattuso, che vince con il sinistro del proprio capitano al minuto 97 di un match molto intenso e pieno di occasioni. I friulani chiudono la gara in 10 uomini per l'espulsione di Nuytinck al 95'. I rossoneri si confermano al quarto posto insieme alla Lazio. >