Serie A, Parma-Lazio 0-2: le foto del match Vittoria importante per la Lazio, che sbanca il Tardini di Parma e sale a quota 18 punti in classifica, a -3 dal Napoli e a +4 sulla Roma. La squadra di Simone Inzaghi supera gli emiliani per 2-0 grazie a un rigore di Immobile (a segno all'81' dopo un fallo di Gagliolo su Berisha) e alla rete di Correa al 94'. I gialloblù rimangono fermi a 13 punti. >