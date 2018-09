Facebook

Serie A: Milan, terzo pari di fila: 1-1 a Empoli Nell'ultimo posticipo della 6a giornata di Serie A, il Milan manca ancora l'appuntamento con la vittoria e si fa fermare sull'1-1 dall'Empoli. Rossoneri subito avanti grazie a un'autorete di Capezzi su tiro di Biglia (10'). Terracciano, il migliore in campo, tiene in vita i padroni di casa con alcune splendide parate. Al 69' un clamoroso errore di Romagnoli regala palla e rigore a Mchedlidze: Caputo non sbaglia (71') e fissa l'1-1 finale. >