Serie A, Juventus-Bologna 2-0: le foto del match Prosegue la marcia della Juventus, che supera il Bologna e centra la sesta vittoria su sei gare di campionato. All'Allianz Stadium finisce 2-0 per i bianconeri, che regolano gli emiliani già nel primo tempo e nella ripresa amministrano senza mai andare in difficoltà. Dybala sblocca la partita all'11', poi Matuidi raddoppia al 16' su assist di Ronaldo. La squadra di Allegri si conferma in testa a +3 sul Napoli, il Bologna resta fermo a 4. >