Serie A: il Torino vola al sesto posto con Berenguer Nel primo anticipo dell'8a giornata di Serie A, il Torino batte 3-2 il Frosinone e vola momentaneamente al sesto posto, in zona Europa League. Sembra tutto facile per i granata, che sbloccano la gara con Rincon (20') e raddoppiano con Baselli (46'). I ciociari hanno una reazione d'orgoglio e in 6 minuti trovano il pareggio con Goldaniga (58') e Ciano (64'). A decidere la sfida uno splendido tiro di Berenguer (71'). La panchina di Longo scotta più che mai. >