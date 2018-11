Facebook

Serie A, Fiorentina-Roma 1-1 Roma e Fiorentina restano appaiate in classifica a quota 16 punti dopo il terzo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Allo stadio Franchi viola in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo grazie al rigore gentilmente 'regalato' da Under e trasformato da Veretout, il pareggio dei capitolini arriva a 5 minuti dal termine con Florenzi, che risolve in mischia col mancino e ragala ai suoi il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Napoli. >