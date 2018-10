Facebook

Serie A, Empoli-Roma 0-2: le foto del match Continua la risalita in classifica della Roma che nell'anticipo serale dell'8a giornata di Serie A ha vinto 2-0 in casa dell'Empoli infilando il terzo successo consecutivo. Partita complicata per i giallorossi sbloccata dal colpo di testa vincente di Nzonzi al 36' sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa l'Empoli prima colpisce un palo con Bennacer, poi Caputo sbaglia un rigore. Nel finale il raddoppio di Dzeko chiude i conti. >