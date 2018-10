Facebook

Serie A, Empoli-Juventus 1-2: le foto del match Nel secondo anticipo della decima giornata di Serie A, la Juve vince in rimonta in casa dell'Empoli e sale provvisoriamente a +7 sul Napoli. Al Castellani finisce 2-1 per i bianconeri, che ringraziano uno straordinario Ronaldo autore di una doppietta. Caputo sblocca il match al 28', ma nella ripresa sale in cattedra il portoghese: al 54' arriva l'1-1 su calcio di rigore, poi al 70' CR7 decide la gara con una perla da fuori area. >