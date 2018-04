Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: ecco il pallone invernale Sabato 28 ottobre fa il suo debutto in Serie A il pallone invernale, ad alta visibilità per migliorare la performance delle squadre. Nike Ordem 5 Hi-Vis sarà il pallone dei 3 campionati europei più importanti: Serie A TIM, Premier League e La Liga. Nike Ordem 5 Hi-Vis presenta uno schema di colori ottimizzato che migliora l'acuità visiva. La grafica Visual Power dell'Ordem 5 è caratterizzata da colori che permette ai giocatori di cogliere rapidamente la palla, di poter prendere delle decisioni rapide e di avere reazioni immediate in uno sport come il calcio in continua accelerazione. >