Serie A, Bologna-Atalanta 1-2 L'Atalanta espugna il Dall'Ara di Bologna nell'undicesima giornata di Serie A, ottiene la terza vittoria consecutiva e sale a quota 15 punti in classifica. Rossoblù in vantaggio dopo tre minuti grazie a Mbaye, nella ripresa i nerazzurri pareggiano con Mancini e poi completano la rimonta con Duvan Zapata, che entra ad inizio secondo tempo, trova il primo gol in questo campionato e decide la partita. >