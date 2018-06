Facebook

Bologna: è il giorno di Inzaghi, la presentazione Giornata di presentazione in casa Bologna. Filippo Inzaghi, neo-tecnico felsineo, ha esordito così in conferenza: “Ringrazio anche il Venezia che ha permesso di fare la conferenza nonostante sia ancora sotto contratto con lui. Il Bologna fino all’ultimo giorno mi ha aspettato e questo per me è stato un segnale eccezionale. E' quello che cercavo. Dovrò conquistare la fiducia dei giocatori con un dogma chiaro ‘il lavoro paga’". >