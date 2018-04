Facebook

Udinese-Sassuolo 1-2, le foto del match Colpo importante per il Sassuolo che, nell'anticipo della 29a giornata di Serie A, ha vinto 2-1 in casa dell'Udinese. Colpo salvezza che acuisce la crisi dei friulani di Oddo arrivati alla quinta sconfitta consecutiva. Neroverdi in vantaggio al 42' grazie all'autorete rocambolesca di Ali Adnan, ma raggiunti subito sul pari da un eurogol dalla distanza di Fofana. Al 74' l'inserimento vincente di Sensi che ridà la vittoria al Sassuolo dopo 3 mesi. >