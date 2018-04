Facebook

Serie A, Sassuolo-Verona 0-2: le foto Colpo del Verona nella 14.ma giornata di Serie A. Al Mapei Stadium la squadra di Pecchia batte 2-0 il Sassuolo, interrompendo la striscia negativa e conquistando punti preziosi per la zona salvezza. Nel primo tempo Consigli salva il risultato due volte, poi deve arrendersi a B. Zuculini (22') e a una perla di Verde (31'). Nella ripresa i neroverdi reagiscono, ma l'Hellas resiste in dieci per l'espulsione di Heurtaux al 66'. A rischio la panchina di Bucchi. >