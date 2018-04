Facebook

Sassuolo: Cannavaro in lacrime saluta i tifosi Giornata di emozioni forti i tifosi del Sassuolo. Nel giorno della grande vittoria contro l'Inter, Paolo Cannavaro ha giocato la sua ultima partita al Mapei Stadium. Grande commozione e lacrime per il difensore napoletano, festeggiato dai compagni, che a gennaio darà l'addio al calcio giocato per raggiungere in Cina suo fratello Fabio dove comincerà la sua nuova avventura nello staff tecnico del Guangzhou Evergrande. >