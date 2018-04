Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Silvestre e super-Zapata: Samp blinda il 6° posto Nella 26a giornata di Serie A, la Sampdoria batte 2-1 l'Udinese. A Marassi partono meglio i friulani (palo di Samir al 13'), ma sbloccano la gara i blucerchiati con Silvestre (35') che non segnava in A da 117 partite. Nella ripresa la traversa frena i bianconeri (Fofana al 56'), che capitola definitivamente all'83 quando Zapata fa un coast-to-coast in stile Weah e batte Bizzarri con un pallonetto. Al 95' Adnan accorcia (deviazione di Silvestre). >