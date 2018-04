Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Sampdoria-Verona 2-0, le foto del match Sono tre punti preziosi per la Sampdoria, che supera il Verona per 2-0 e resta al sesto posto a +3 sul Milan e a +4 sull'Atalanta. A Marassi, la squadra di Giampaolo sblocca la partita al 50' grazie al colpo di testa di Barreto (assist di Caprari) e poi trova il bis a cinque minuti dal termine, quando Kownacki si procura un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Quagliarella, che spiazza Nicolas per il 2-0. >