Serie A: Samp e Toro si dividono la posta Nel primo anticipo della 23a giornata di Serie A, Sampdoria e Torino si dividono la posta (1-1). A Marassi passano per primi i liguri, grazie a una punizione di Torreira che beffa Sirigu all'11'. I granata prendono il pallino del gioco e trovano il meritato pareggio con Acquah al 25' (deviazione decisiva di Ferrari). La squadra di Mazzarri gioca meglio, ma non ne approfitta. Espulso Acquah nella ripresa. La corsa per l'Europa è sempre più accesa. >