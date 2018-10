Facebook

Sampdoria-Spal, le foto del match Vittoria per la Sampdoria nel posticipo del lunedì della 7a giornata di Serie A. I blucerchiati hanno superato 2-1 la Spal al Ferraris, rimontando l'iniziale svantaggio firmato da Paloschi (21') dopo un errore di Audero. Immediato il pareggio di Linetty (25') con una conclusione dal limite su assist di Quagliarella, con il capitano blucerchiato bravo a ripetersi al 60' mandando in porta Defrel per il gol vittoria che porta la Samp a 11 punti. >