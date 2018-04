Facebook

Croazia, ecco le maglie del 2018 La Nike ha presentato le maglie 2018 della Croazia, quelle con cui giocherà i Mondiali di Russia. Sia nella prima che nella seconda, non manca la caratteristica scacchiera sulla parte anteriore: rigorosamente bianca e rossa per la casacca principale, blu e azzurra per la seconda.