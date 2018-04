Facebook

adidas, le maglie mondiali Giorno di grandi presentazioni per adidas che ha svelato le divise della nazionali per Russia 2018. Oltre a Spagna e Germania, nuove maglie anche per Argentina, Russia, Messico, Colombia, Belgio e Russia.

L’home kit della nazione ospitante, la Russia, è anch’esso una rivisitazione moderna della maglia indossata dall’Unione Sovietica ai Giochi olimpici del 1988, in cui la squadra vinse l’oro. Di colore rosso, presenta delle linee bianche che partono dal dorso, percorrono le braccia e giungono sul petto, creando un look contemporaneo di forte impatto visivo. Sul retro del collo compaiono come segno distintivo la bandiera russa, l’aquila russa e la scritta “Вместе К Победе”, che significa “Uniti dalla vittoria”.



Il nuovo home kit dell’Argentina celebra i 125 anni dell’AFA, la federazione calcistica argentina. L’omaggio all’anniversario si esprime inserendo nelle iconiche righe bianche e azzurre un discreto richiamo all’alloro, elemento chiave presente sia nello stemma dell’Argentina sia nell’emblema dell’AFA, qui proposto in chiave contemporanea grazie al moderno effetto pixel. La maglia presenta inoltre un marchio in rilievo composto dall’alloro e dal numero 125, mentre le due stelle dorate poste sopra lo stemma celebrano i due mondiali FIFA vinti dal paese.



Rivisitazione contemporanea della maglia colombiana più iconica di sempre, quella indossata ai Mondiali di calcio del 1990 in Italia, il nuovo home kit della Colombia presenta sul lato un motivo grafico blu e rosso che richiama i colori della bandiera nazionale e al tempo stesso reinterpreta il design della maglia degli anni ‘90. Il marchio sul retro del collo reca la scritta “UNIDOS POR UN PAIS” (uniti come una sola nazione).



È all’abbigliamento artigianale giapponese che si ispira invece la nuova maglia del Giappone. La grafica rimanda infatti al tradizionale punto da ricamo Sashiko, realizzato con filo ruvido bianco su una base color indaco. La maglia propone una nuova tonalità di blu con tocchi di rosso e bianco in riferimento alla bandiera nazionale. Il marchio sul retro del collo celebra i momenti importanti della storia della federazione calcistica giapponese.



Ispirato alle maglie dei primi anni ‘90, l’home kit del Messico rappresenta il passaggio perfetto dallo stadio alla strada, pensato per i tifosi di “El Tri”. Una grafica percorre il verde base della maglia dall’orlo fino al petto, mentre la scritta “Soy Mexico” sul collo completa gli elementi visivi che fanno riferimento al paese messicano. >