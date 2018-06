Facebook

Totti da Russell Crowe: i Gladiatori di Roma Serata di svago e relax per Francesco Totti. Lo storico capitano giallorosso stasera si è recato al Colosseo per l’anteprima charity de ‘Il Gladiatore in concerto‘, lo show che si rifà al celebre film di Ridley Scott con Russell Crowe protagonista. E sarà proprio il celebre attore, arrivato nella capitale al grido di “Forza Roma“, a presentare l’opera questa sera. Crowe, inoltre, ha parlato di Totti in termini entusiastici: “Francesco è fantastico. Ho avuto il privilegio di incontrarlo qui al Colosseo qualche anno fa, abbiamo fatto alcune foto insieme. Ha avuto una carriera gloriosa, nel tempo che ho trascorso con lui è stato una persona stupenda“. >