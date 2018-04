Facebook

Serie A, Udinese-Roma 0-2: le foto Bottino pieno per la Roma a Udine. Alla Dacia Arena la squadra di Di Francesco soffre, ma batte 2-0 l'Udinese e sale momentaneamente al terzo posto in classifica. Gara vivace con tante occasioni da gol. Alisson salva i giallorossi con due uscite provvidenziali su Perica, poi al 70' Ünder sblocca la partita con una perla di sinistro. Nel finale Perotti chiude la gara. Per Di Francesco terza vittoria consecutiva in campionato. >