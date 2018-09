Facebook

Roma tutta arancione: ecco la nuova terza maglia “Per la stagione 2018-19 le nostre terze divise esplorano le città che i club rappresentano e, nel caso di Roma, ciò che la rende davvero speciale è la sua grande storia, avvolta da miti e leggende” spiega Pete Hoppins, Football Apparel Senior Design Director di Nike. “Abbiamo davvero voluto addentrarci profondamente in questa tematica, rendendole omaggio con questo design”. L’idea si sviluppa attorno a una serie di mappe aeree che rappresentano i momenti cruciali della storia di Roma, dall’antichità fino a oggi, andando a formare un motivo del tutto singolare per questa maglia dove domina il giallo. Inserito in modo discreto all’interno di questo design, c’è anche il Lupetto, simbolo del club giallorosso. Per il club si tratta, secondo Hoppins, “di una divisa della Roma come non ce ne sono mai state prima d’ora”. >