Roma, Nzonzi si presenta In casa Roma è il giorno della presentazione di Steven Nzonzi. "Spero di essere presto al top - ha spiegato - Non voglio dare una data ma spero di essere a disposizione il prima possibile. De Rossi? Sono in concorrenza con lui, ma posso anche giocarci insieme. Sentivo la necessità di una nuova sfida". Monchi lo esalta: "E' forte, lo conosco bene, so dove può arrivare. La squadra con lui diventerà più forte". >