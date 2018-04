Facebook

Roma, accordo con Volvo La Roma ha annunciato che Volvo sarà Official Car partner del club per i prossimi tre anni. Volvo Car Italia renderà disponibile per AS Roma una flotta di quaranta autovetture, composta da tutti modelli rappresentativi della più recente generazione di auto dell'azienda svedese. "Volvo entra per i prossimi tre anni nella grande famiglia dei nostri partner - ha detto l'ad giallorosso Umberto Gandini - Sottolineo parola famiglia, uno dei temi che ci ha portato a trovare l'intesa con Volvo. Da parte nostra c'è molta attenzione alla famiglia dei nostri tifosi, a quella dei nostri dipendenti e di tutti gli amici della Roma. Allo stesso modo, la salvaguardia e la protezione della famiglia è al centro della ricerca di Volvo, che ha tra i suoi obiettivi la grandissima attenzione alla sicurezza. Molto accomuna le nostre due aziende anche nel campo dell’innovazione: sapete quanto la Roma sia lanciata nel mondo digitale e delle nuove tecnologie, così come Volvo sta sviluppando sistemi all'avanguardia come la guida autonoma". "L'iniziativa - sottolinea la Roma - cade in un anno assai significativo per entrambe le realtà. Così come il club giallorosso, infatti, anche Volvo vide la luce nel 1927". >