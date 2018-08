Facebook

Psg, l'ultimo saluto di Pastore "La felicità di tutta la mia famiglia per tutti gli anni meravigliosi trascorsi qui... Non dimenticheremo mai Parigi, sarà la nostra casa per sempre". Così Javier Pastore, neo centrocampista della Roma, commenta il saluto che ha ricevuto al Parco dei Principi dai tifosi del Paris Saint-Germain in occasione della sfida contro il Caen. Il giocatore argentino ha postato una foto in cui lo si vede entrare in campo con tutta la sua famiglia. >