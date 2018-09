Facebook

Torino-Napoli 1-3 Seconda vittoria consecutiva in serie A per il Napoli che batte il Torino in trasferta per 3-1, tocca quota dodici punti dopo cinque giornate e aggancia in testa al campionato la Juventus (impegnata questa sera a Frosinone). All'Olimpico Grande Torino sblocca dopo quattro minuti Insigne, Verdi raddoppia al 20', il rigore di Belotti in apertura di ripresa riapre il match ma ancora Insigne (14' st) chiude i giochi. >