Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Spal-Napoli 2-3: azzurri da record La vittoria per 3-2 al Mazza contro la Spal consente al Napoli di centrare il sesto successo su 6 gare in campionato, un record per il club. Decidono le reti di Insigne, Callejon e Ghoulam. Ai ferraresi non bastano Schiattarella e Viviani