Serie A, Napoli-Torino 2-2: gli azzurri dicono addio allo scudetto Al San Paolo il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Torino e dice praticamente addio allo scudetto: gli azzurri scivolano a -6 dalla Juve a due giornate dalla fine e con la differenza reti nettamente a favore dei bianconeri, ora a un solo punto dal titolo. Sarri era andato in vantaggio due volte con Mertens (al 25') e Hamsik (al centesimo gol in A al 71') ma entrambe le volte ha subito la rimonta granata con Baselli (al 55') e De Silvestri ('83'). >