Serie A, Napoli-Samp 3-2: le foto Gol e spettacolo al San Paolo. Nella 18.ma giornata di Serie A il Napoli batte 3-2 la Samp e rimane in vetta alla classifica. Cinque reti nel primo tempo. Ramirez sblocca la gara al 2' e Quagliarella raddoppia su rigore al 27'. In mezzo la rete di Allan al 16'. Poi salgono in cattedra Insigne al 33' e Hamsik al 39' e gli azzurri ribaltano il risultato, con Marek che supera Maradona e diventa il miglior marcatore del Napoli (116 gol). Nella ripresa espulso Mario Rui. >