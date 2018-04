Facebook

Serie A, Napoli-Roma 2-4: le foto del match Sconfitta pesante per il Napoli, che crolla 4-2 in casa contro la Roma e conserva un solo punto di vantaggio sulla Juventus (bianconeri con una gara in meno). Al San Paolo, Insigne illude gli azzurri (6'), che vengono rimontati da Under (7') e Dzeko (26'). Nella ripresa arriva il tris del bosniaco (73') prima del 4-1 firmato Perotti (79'). Mertens accorcia le distanze al 92'. I giallorossi salgono al terzo posto, a +1 sulla Lazio. >