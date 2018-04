Facebook

Napoli, una mostra storica per esporre tutti i trofei: le foto Un'iniziativa speciale per esporre insieme, per la prima volta, tutti i trofei vinti dal Napoli nel corso della propria storia. Dal 22 dicembre al 28 febbraio, infatti, al Museo Archeologico Nazionale del capoluogo campano andrà in scena la mostra "Il Napoli nel mito – Storie, campioni e trofei mai visti". Oltre alle diverse coppe, si potranno ammirare magliette, foto, video e cimeli appartenuti ai giocatori che hanno fatto la storia del club. >