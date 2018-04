Facebook

Napoli pazza di gioia Il 22 aprile 2017 sarà una data da ricordare per Napoli, una sorta di nuovo capodanno. Una città intera è scesa per le strade per festeggiare la vittoria contro la Juventus. Il colpo di testa di Koulibaly ha scatenato la gioia dei tifosi e riacceso il sogno scudetto: botti e fuochi d'artificio per tutta la notte. In 20mila sono andati ad accogliere la squadra all'aeroporto di Capodichino: il pullman è sfilato tra due ali di folla alle 4 del mattino. >