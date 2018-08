Facebook

Napoli-Carpi 5-1 in amichevole: le foto del match Nella seconda amichevole del suo precampionato, il Napoli, allo stadio 'Briamasco' di Trento, si impone per 5-1 sul Carpi. Apre subito Allan (2'), il raddoppio è di Inglese (39'). Nella ripresa, in gol i subentrati Callejon (66'), Verdi (73') e Vinicius (85'). Accorcia, per gli emiliani, Piu (86'). Condizione della squadra di Ancelotti apparsa in crescita, azzurri in possesso di buone trame. >